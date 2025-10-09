"Авангард" заключил контракт на три года с канадским хоккеистом Маклаудом

Ранее нападающий был оправдан на родине по делу об изнасиловании

Редакция сайта ТАСС

Майкл Маклауд (слева) © Валерия Калугина/ ТАСС

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" заключил трехлетний контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба", - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.

24 июля Маклауд и еще четыре канадских хоккеиста были оправданы Верховным судом Онтарио по делу об изнасиловании. Журналист Джон Шеннон на своей странице в соцсети Х привел заявление НХЛ, в котором говорится, что лига не хочет допускать до участия в турнире канадских игроков, которых ранее оправдали по делу об изнасиловании.

Минувший сезон Маклауд начинал в казахстанском "Барысе", а потом перешел в "Авангард". Канадец стал четвертым бомбардиром "Авангарда" в плей-офф, в 9 матчах набрав 7 очков (1 шайба + 8 передач). В регулярном чемпионате канадец набрал за омский клуб 13 очков (3+10) в 19 матчах.

Маклауду 27 лет, он был выбран под 12-м номером на драфте НХЛ 2016 года клубом "Нью-Джерси", всего в лиге он провел 287 матчей, набрав 85 очков (29 шайб + 56 передач). В составе сборной Канады завоевывал золотую и серебряную медали чемпионатов мира.