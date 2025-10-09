Серб Филипович надеется на возвращение российских ватерполистов на турниры

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, неправильно смешивать спорт и политику

Филип Филипович © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по водному поло серб Филип Филипович надеется, что российские спортсмены в скором времени смогут участвовать в международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я считаю неправильным смешение спорта и политики. Спортсмены должны быть в равных условиях, и неправильно запрещать кому-то соревноваться по неспортивным причинам. Я надеюсь, что в скором времени сборная России вернется на международную арену", - сказал Филипович.

Российские ватерполисты были отстранены от международных соревнований в 2022 году из-за событий на Украине.

Ранее в Москве прошла презентация Евразийской ватерпольной лиги. Филипович принял участие в церемонии открытия.