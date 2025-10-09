Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Серб Филипович надеется на возвращение российских ватерполистов на турниры

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, неправильно смешивать спорт и политику
Редакция сайта ТАСС
05:03

Филип Филипович

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по водному поло серб Филип Филипович надеется, что российские спортсмены в скором времени смогут участвовать в международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я считаю неправильным смешение спорта и политики. Спортсмены должны быть в равных условиях, и неправильно запрещать кому-то соревноваться по неспортивным причинам. Я надеюсь, что в скором времени сборная России вернется на международную арену", - сказал Филипович.

Российские ватерполисты были отстранены от международных соревнований в 2022 году из-за событий на Украине.

Ранее в Москве прошла презентация Евразийской ватерпольной лиги. Филипович принял участие в церемонии открытия. 

Летние олимпийские виды спорта