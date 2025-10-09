Овечкин объяснил причину поражения в первом матче НХЛ

"Вашингтон" дома проиграл "Бостону" со счетом 1:3

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Хоккеистам "Вашингтона" нужно прибавить в реализации своих моментов, чтобы претендовать на победу. Такое мнение журналистам высказал российский форвард клуба Александр Овечкин, его комментарий приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четверг "Вашингтон" дома проиграл "Бостону" со счетом 1:3, Овечкин не набрал очков.

"Думаю, дело времени, - сказал Овечкин. - Сегодня мы неплохо выглядели, но с каждой игрой будем играть все лучше и лучше. Видите, у всех четырех звеньев есть неплохие моменты, особенно в первых двух периодах. Мы просто не реализуем их".

Овечкин установил рекорд среди российских игроков по количеству проведенных сезонов в НХЛ. Нынешний сезон стал для него 21-м.

На счету Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошлом сезоне россиянин установил рекорд по этому показателю, обойдя канадского форварда Уэйна Гретцки.