Сделавший себя сам. Игрок "Калгари" Гридин отличился в дебютном матче НХЛ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Старт нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) порадовал отечественных болельщиков. Не сумели отличиться в своих первых играх в чемпионате Александр Овечкин и Иван Демидов, но хет-трик оформил за "Вегас" Павел Дорофеев, а Матвей Гридин из "Калгари" забросил шайбу в своем дебютном матче в НХЛ.

Дорофеев полноценно выступает за "Вегас" с 2022 года, а в прошлом сезоне он стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате с 35 голами. О Гридине же полноценно заговорили в сентябре после того, как он начал забивать в предсезонных матчах. Впервые он проявил себя в игре с "Виннипегом" (2:4) 28 сентября, поразив ворота Эрика Комри.

4 октября Гридин вновь забросил шайбу в матче с "Виннипегом" - на этот раз ворота команды защищал лучший голкипер и самый ценный игрок прошлого сезона Коннор Хеллебайк. Еще до этой встречи Гридин отличился в игре с "Сиэтлом": тогда он реализовал и буллит, выполнив его нарочито медленно в стиле Евгения Кузнецова. По итогам тренировочного лагеря и предсезонных матчей из семи россиян только Гридин и защитник Даниил Мироманов остались в основной обойме "Калгари".

Гридин забил первый гол своей команды в новом сезоне "Эдмонтону" при счете 0:3, что стало началом успешной погони его команды за финалистами Кубка Стэнли 2025 года. Шайба после прострела россиянина отскочила в ворота от конька соперника, однако случайным этот гол не стоит называть: Гридин наиграл на этот гол, нанеся больше всех бросков в составе своей команды.

"Да, гол курьезный, но он там больше всех бросал. Когда новичок заходит в команду и ведет ее за собой, это великолепное начало. Гридина было видно, он был лидером команды", - высказал мнение ТАСС бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев.

В КХЛ ни у кого нет прав на Гридина

Гридина можно причислить к тем немногим отечественным молодым хоккеистам, которые не блистали на родине, а поехав в Северную Америку, затратили немало усилий, чтобы оказаться в основе клуба НХЛ. Уроженец Кургана начинал заниматься хоккеем в школе хабаровского "Амура", а потом оказался в петербургском "Спартаке". Выступая в первенстве страны среди игроков до 18 лет, он преодолел рубеж в 30 очков по системе "гол + пас".

В 2021 году его заметили в "Авангарде" и пригласили в академию омского клуба. В первенстве страны для игроков до 17 лет Гридин набрал по системе "гол + пас" 50 очков за омскую команду, став победителем турнира. Затем хоккеист отправился в Северную Америку.

О причинах отъезда игрока в Америку ТАСС рассказал работавший тогда генеральным менеджером омского клуба Алексей Волков, который сейчас трудится в "Тракторе".

"Я его видел, впечатление он всегда производил хорошее. У него отец - тренер, он предупреждал всех в клубе, что Гридин уедет в Северную Америку для развития и не будет подписывать контракт с "Авангардом". Еще один момент с Гридиным связан с тем, что я не знаю, почему "Авангард" не заплатил "Спартаку" отложенную компенсацию и не закрепил права на него. Но это уже было после моего ухода", - сказал Волков.

В этой истории интересно то, что формально права на Гридина в России продолжают оставаться у "Спартака", который, как уже пояснил Волков, компенсацию от "Авангарда" за Гридина не получил. То есть никто из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прав на Гридина не имеет. И если игрок решит вернуться на родину и успешно проведет с одним из клубов КХЛ переговоры, этому клубу останется только заплатить "Спартаку" ту компенсацию, не такую большую.

Со стержнем внутри

Стоит признать, что Гридин окончательно раскрылся именно в Северной Америке. Играя за команду главной юниорской хоккейной лиги США (USHL) "Мускегон", в сезоне-2023/24 он с 83 очками стал ее лучшим бомбардиром. В 2024 году Гридин переехал в Канаду, где играл за "Шовиниган" в главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

Сезон-2024/25 получился для него еще успешней: он стал самым результативным новичком этой лиги (по голам, передачам и очкам), был признан в лиге лучшим атакующим новичком и лучшим новичком вообще. И это случилось уже после того, как "Калгари" в 2024 году задрафтовал Гридина в первом раунде под 28-м номером.

Выступление Гридина заставляет задуматься, может ли каждый юный игрок, который отчаялся пробиваться дома в основу отдельно взятого клуба, блеснуть за океаном, не имея практики игр за юниорские сборные своей страны.

"Ситуация с Гридиным скорее исключение из правил. Многие ребята уезжают в Америку, а большая часть возвращается. Этот парень, по-видимому, сделал себя сам. Это очень дорогого стоит, у него очень сильный стержень", - отметил Воробьев.