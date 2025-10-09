Хоккеист "Локомотива" Сергеев попал в список травмированных до конца сезона

Он получил повреждение в матче против СКА

Андрей Сергеев © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 9 октября. Хоккеист ярославского "Локомотива" Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Защитник получил повреждение после силового приема в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против петербургского СКА (4:2). Восстановление хоккеиста займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу.

Сергееву 34 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей, в которых набрал 7 (1 + 6) очков по системе "гол + пас".