Эксперт: Плотников не заслужил большого наказания в эпизоде с Сергеевым

Форвард СКА провел силовой прием против защитника "Локомотива" Андрея Сергеева и получил двухматчевую дисквалификацию

Нападающий СКА Сергей Плотников © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Травма защитника Андрея Сергеева в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским "Локомотивом" и петербургским СКА стала результатом несчастного случая, форвард Сергей Плотников не заслуживает длительной дисквалификации по итогам эпизода. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Александр Зайцев.

В матче, который состоялся 6 октября, Плотников провел силовой прием против Сергеева, в результате чего тот получил повреждение. Судьи удалили хоккеиста СКА до конца встречи, позднее игрок был наказан двухматчевой дисквалификацией. Сергеев же был внесен в список травмированных до конца сезона.

"Если говорить по эпизоду, то видится так, что все получилось случайно. Плотников Сергеева действительно именно бил, а не разбегался по направлению к нему, и просто неудачно попал в него, - сказал Зайцев. - Мне вообще показалось, что до конца удалять Плотникова не стоило. То есть это был силовой прием, и бьющий удачно попал в соперника. То, что он ему куда-то неудачно попал, это несчастный случай".

Собеседник агентства рассказал, в каком случае наказание Плотникова может быть ужесточено в связи с тяжелой травмой Сергеева.

"Были случаи, когда после дисквалификации за удар в голову человеку дали 10 матчей. Потому что из клуба пострадавшего игрока принесли справки о куче травм: сотрясении мозга, сломанной челюсти, вылетевших позвонках. Что касается наказания Плотникова, я, честно говоря, был удивлен, думал, что дадут одну игру. В этой ситуации все колеблется от одного до пяти матчей", - пояснил Зайцев.