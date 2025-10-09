Свищев рассказал о работе Генпрокуратуры по высказываниям Клаудиньо

В августе футболист заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала специальной военной операции, но клуб не отпускал его, позднее он отметил, что его слова были интерпретированы неверно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура продолжает работу по высказываниям бывшего футболиста "Зенита" Клаудиньо после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева. Об этом Свищев сообщил ТАСС.

В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции, но "Зенит" не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил "Спорт-Экспрессу", что его слова были интерпретированы неверно.

"Вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке, - сказал Свищев. - Идут следственные действия, все идет в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения. Тема Клаудиньо получила широкое внимание, будем ждать. Точной даты по решению нет. Картина в СМИ бывает однобокой, а расследование даст полную картину".

Клаудиньо выступал за "Зенит" с 2021 по 2024 год, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.