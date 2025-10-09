Игрок "Салавата Юлаева" Панин заявил, что нацелен на победу в Кубке Гагарина

На данный момент уфимская команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ

Редакция сайта ТАСС

Григорий Панин © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 9 октября. Несмотря на неудачный старт сезона для уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев", защитник команды Григорий Панин нацелен на победу в Кубке Гагарина. Об этом Панин рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Каждое поражение портит настроение всем, у ребят внутри команды теряется уверенность в себе. Силы находить довольно сложно. Как выбраться из такого? Нужно начать побеждать, надеюсь, станет полегче. Тяжелая ситуация, на самом деле. У меня вообще впервые такая", - сказал Панин.

"Нужно меньше совершать ошибок, меньше удаляться. Но даже после такого старта наши цели не поменялись. Для меня и для клуба всегда есть только одна цель. Неважно, как мы играем, какие проблемы нас окружают, задача - выиграть кубок. Я не выхожу на лед ради того, чтобы просто покататься. Нужно побеждать в каждой игре, других целей быть не может", - добавил Панин.

"Салават Юлаев" набрал 8 очков в 11 играх регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.