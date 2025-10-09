УЕФА не будет менять формат Лиги чемпионов

Ранее стало известно, что изменить формат турнира предложили организаторы Суперлиги

Редакция сайта ТАСС

© Dan Mullan/ Getty Images

ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались от предложения организаторов Суперлиги об изменении формата Лиги чемпионов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В УЕФА сообщили, что генеральный секретарь организации Теодор Теодоридис провел встречу с соучредителем компании A22, занимающейся продвижением проекта Суперлиги, Анасом Лаграри, однако она не принесла никаких результатов.

По информации газеты Mundo Deportivo, изменения в Лиге чемпионов должны были заключаться в том, что на общем этапе 36 команд разобьют на две группы по 18 клубов согласно рейтингу УЕФА. Каждая команда провела бы по восемь матчей. Восемь лучших команд сильнейшей группы вышли бы в 1/8 финала, вторая восьмерка встретилась бы с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.