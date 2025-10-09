Сборная Узбекистана выиграла первый матч под руководством Каннаваро

Подопечные Фабио Каннаваро переиграли команду Кувейта в товарищеской встрече

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро © Justin Setterfield/ Getty Images

ТАШКЕНТ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Узбекистана со счетом 2:0 обыграла команду Кувейта в товарищеском матче. Встреча прошла в Ташкенте.

Забитыми мячами отметились Элдор Шомуродов (10-я минута) и Хожимат Эркинов (19). На 63-й минуте футболист сборной Узбекистана Отабек Шукуров не реализовал пенальти.

Этот матч стал первым для итальянца Фабио Каннаваро в роли главного тренера сборной Узбекистана. Он возглавил национальную команду 6 октября. Следующий товарищеский матч команда Узбекистана проведет 13 октября против сборной Уругвая.

Ранее сборная Узбекистана впервые отобралась на чемпионат мира. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Каннаваро 52 года. По ходу тренерской карьеры он работал в итальянских "Удинезе" и "Беневенто", "Аль-Насре" из Саудовской Аравии, китайских "Гуанчжоу" и "Тяньцзине", последним местом его работы было загребское "Динамо". В качестве футболиста Каннаваро становился обладателем "Золотого мяча" в 2006 году. В том же году в составе сборной Италии он стал чемпионом мира. На клубном уровне Каннаваро выступал за итальянские "Наполи", "Парму", "Интер" и "Ювентус", испанский "Реал" и "Аль-Ахли" из ОАЭ.