Карпин сравнил сборные Ирана по футболу 2023 и 2025 годов

Сборная России встретится с командой Ирана в Волгограде 10 октября

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу не внесла значительных изменений с последнего матча против команды России, который состоялся в 2023 году. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч сборных России и Ирана пройдет на "Волгоград-Арене" 10 октября и начнется в 20:00 мск. В 2023 году сборная России на выезде сыграла вничью с командой Ирана со счетом 1:1.

"Сборная Ирана - один из самых серьезных соперников, я бы не брал только рейтинг ФИФА, понятно, что команды из Европы и Латинской Америки с другим уровнем сопротивления, но в рейтинге можно подниматься. Изучили сборную Ирана, знаем силу команду, один из сильных соперников, - сказал Карпин. - Сильных сторон много, хорошие, добротные футболисты собраны, в том числе играющие в чемпионате России. Сердар Азмун не сыграет из-за травмы. На конкретных футболистах внимание не обращаем, хотим видеть свою хорошую игру. Особых изменений у сборной Ирана не заметили с 2023 года, но появляются новые игроки. Не считали, но больше половина состава не играло. Не думаю, что Иран будет чем-то удивлять".

"Состояние газона нормальное, чуть-чуть мягковато, немного вспахали в моментах поле. Во второй тайме будет похуже, но будут только вопросы у футболистов. Что касается Игоря Дивеева, надеемся, что сыграет с Боливией, [ему] получше стало, но посмотрим еще. Я бы не сказал, что ответственности больше - зависит от места игры, при большом количестве болельщиков всегда нужен результат, говорят, что завтра аншлаг будет. Хочется радовать болельщиков победой. Когда есть возможность, приезжаем в другие города для матчей", - добавил Карпин.

В четверг футболисты сборной России посетили музей-панораму "Сталинградская битва". "В этом музее в первый раз. Впечатлен размахом, работой, тем, как это сделано, сколько людей задействовано. Впечатляет не только история, но и то, как это выполнено все", - отметил Карпин.