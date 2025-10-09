Карпин рассказал о работе с футболистом "Спартака" Умяровым в сборной

Полузащитник впервые вызван в национальную команду

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Новички сборной России по футболу защитник Мангиян Бевеев из калининградской "Балтики" и полузащитник Наиль Умяров из московского "Спартака" хорошо себя проявляют в команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября российские футболисты в Москве встретятся с боливийцами. Умяров и Бевеев имеют шанс впервые сыграть за сборную России.

"С Наилем провели теоретическое занятие, объяснили, что нужно. Он и Бевеев приятное впечатление производят. С точки зрения понимания, что хотят от них, и человеческих качеств", - сказал Карпин.