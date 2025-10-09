Реклама на ТАСС
"Трактор" прервал серию поражений из четырех матчей в КХЛ, обыграв "Барыс"

Встреча завершилась со счетом 3:2
Редакция сайта ТАСС
16:45

Нападающий "Трактора" Джошуа Ливо

© Арина Антонова/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" одержал победу над казахстанским "Барысом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Андрей Светлаков (23-я минута), Александр Кадейкин (40) и Михаил Григоренко (64). У "Барыса" отличились Максим Мухаметов (2) и Семен Симонов (33).

"Трактор" прервал серию из четырех поражений в КХЛ. Челябинская команда располагается на 4-й строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков после 14 игр. "Барыс" продлил безвыигрышную серию до четырех матчей и занимает 7-е место на Востоке. На счету казахстанского клуба 13 очков в 14 встречах.

В следующем матче "Трактор" примет ярославский "Локомотив" 11 октября. "Барыс" дома сыграет с нижегородским "Торпедо" 12 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"14530010539-3617
3"Динамо" Мн11511110232-2516
4"Спартак"13501120440-4115
5"Динамо" М12313100435-3515
6"Шанхай Дрэгонс"11420110333-3014
7ЦСКА12600100535-3413
8СКА13410030537-3813
9"Северсталь"12600000633-3012
10"Сочи"12202010728-379
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"13811110152-3122
2"Автомобилист"14711010445-3419
3"Авангард"12711000345-2918
4"Трактор"14420220440-4516
5"Ак Барс"13700100535-3915
6"Нефтехимик"13610000634-3714
7"Барыс"14311120633-3913
8"Адмирал"11311200426-2912
9"Амур"12400200622-3010
10"Сибирь"11104000622-2910
11"Салават Юлаев"11210110625-358

  

