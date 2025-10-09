"Трактор" прервал серию поражений из четырех матчей в КХЛ, обыграв "Барыс"

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Трактора" Джошуа Ливо © Арина Антонова/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" одержал победу над казахстанским "Барысом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Андрей Светлаков (23-я минута), Александр Кадейкин (40) и Михаил Григоренко (64). У "Барыса" отличились Максим Мухаметов (2) и Семен Симонов (33).

"Трактор" прервал серию из четырех поражений в КХЛ. Челябинская команда располагается на 4-й строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков после 14 игр. "Барыс" продлил безвыигрышную серию до четырех матчей и занимает 7-е место на Востоке. На счету казахстанского клуба 13 очков в 14 встречах.

В следующем матче "Трактор" примет ярославский "Локомотив" 11 октября. "Барыс" дома сыграет с нижегородским "Торпедо" 12 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 14 5 3 0 0 1 0 5 39-36 17 3 "Динамо" Мн 11 5 1 1 1 1 0 2 32-25 16 4 "Спартак" 13 5 0 1 1 2 0 4 40-41 15 5 "Динамо" М 12 3 1 3 1 0 0 4 35-35 15 6 "Шанхай Дрэгонс" 11 4 2 0 1 1 0 3 33-30 14 7 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 8 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 9 "Северсталь" 12 6 0 0 0 0 0 6 33-30 12 10 "Сочи" 12 2 0 2 0 1 0 7 28-37 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8