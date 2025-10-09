"Трактор" прервал серию поражений из четырех матчей в КХЛ, обыграв "Барыс"
ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" одержал победу над казахстанским "Барысом" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Андрей Светлаков (23-я минута), Александр Кадейкин (40) и Михаил Григоренко (64). У "Барыса" отличились Максим Мухаметов (2) и Семен Симонов (33).
"Трактор" прервал серию из четырех поражений в КХЛ. Челябинская команда располагается на 4-й строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков после 14 игр. "Барыс" продлил безвыигрышную серию до четырех матчей и занимает 7-е место на Востоке. На счету казахстанского клуба 13 очков в 14 встречах.
В следующем матче "Трактор" примет ярославский "Локомотив" 11 октября. "Барыс" дома сыграет с нижегородским "Торпедо" 12 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|14
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|39-36
|17
|3
|"Динамо" Мн
|11
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|32-25
|16
|4
|"Спартак"
|13
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|40-41
|15
|5
|"Динамо" М
|12
|3
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|35-35
|15
|6
|"Шанхай Дрэгонс"
|11
|4
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|33-30
|14
|7
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|8
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|9
|"Северсталь"
|12
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|33-30
|12
|10
|"Сочи"
|12
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|7
|28-37
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|13
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|52-31
|22
|2
|"Автомобилист"
|14
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|45-34
|19
|3
|"Авангард"
|12
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|45-29
|18
|4
|"Трактор"
|14
|4
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|40-45
|16
|5
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|6
|"Нефтехимик"
|13
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|34-37
|14
|7
|"Барыс"
|14
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|6
|33-39
|13
|8
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|9
|"Амур"
|12
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|22-30
|10
|10
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|11
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|6
|25-35
|8