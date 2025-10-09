В матче КХЛ судьи засчитали гол в перерыве

Арбитры матча между "Шанхай Дрэгонс" и минским "Динамо" отправили команды на перерыв при счете 1:0 в пользу китайской команды, но в перерыве после видеопросмотра засчитали вторую шайбу "Шанхая"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Судьи матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между китайским "Шанхай Дрэгонс" и минским "Динамо" засчитали заброшенную шайбу во время перерыва после видеопросмотра. Встреча проходит на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге.

Арбитры отправили команды на перерыв при счете 1:0 в пользу китайской команды. Во время перерыва судьи пересмотрели эпизод, который произошел у ворот минского "Динамо" за 20 секунд до конца первого периода и зафиксировали полное пересечение шайбой линии ворот. После этого счет стал 2:0 в пользу "Шанхая".

После возвращения на лед команды доиграли оставшиеся 20 секунд первого периода и без перерыва начали вторую 20-минутку, поменявшись воротами.