Споэльстра сменит Керра на посту главного тренера сборной США по баскетболу

Главный тренер "Майами" будет руководить американской командой на Кубке мира 2027 года в Катаре и Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе

Главный тренер "Майами" Эрик Споэльстра © Carmen Mandato/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Эрик Споэльстра сменит Стива Керра на посту главного тренера мужской сборной США по баскетболу. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Споэльстра будет руководить американской командой на Кубке мира 2027 года в Катаре и Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

На протяжении всей карьеры Споэльстра работает в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами". С 1997 по 2008 год он был помощником главного тренера, а затем возглавил команду. Под его руководством "Майами" дважды становился чемпионом НБА (2012, 2013) и еще трижды играл в финале плей-офф. В 2021 году лига включила Споэльстру в число 15 лучших тренеров в истории.

Споэльстре 54 года. Он работал помощником Керра в сборной США на Кубке мира 2023 года, где американцы заняли четвертое место, и на Олимпиаде 2024 года. В Париже сборная США в пятый раз подряд завоевала золотые медали Игр.

Керру 60 лет, он возглавлял сборную США с 2022 года. В качестве главного тренера специалист четыре раза привел "Голден Стэйт" к победе в НБА (2015, 2017, 2018, 2022). В 2016 году был признан тренером года, а спустя пять лет, как и Споэльстра, вошел в число 15 лучших тренеров в истории НБА.

В качестве игрока Керр пять раз становился чемпионом НБА. В составе сборной США он стал чемпионом мира 1986 года.