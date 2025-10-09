Индонезия не пустит израильских спортсменов на чемпионат мира по гимнастике

Турнир пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Индонезии не выдаст визы израильским спортсменам для участия в чемпионате мира по гимнастике. Об этом сообщил министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра, комментарий которого приводит агентство AP.

Турнир пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.

"Правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам, которые намерены принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте", - заявил Махендра.

Российские и белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе.