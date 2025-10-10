Никишин отметился первым голевым действием в регулярных чемпионатах НХЛ

Защитник "Каролины" отдал голевую передачу в игре с "Нью-Джерси"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Каролины" Александр Никишин © James Guillory-Imagn Images via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Каролины" Александр Никишин сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Каролины". Никишин принял участие в первом голе команды. Россиянин набрал первое очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Он подписал контракт с "Каролиной" в апреле и провел за клуб четыре игры в Кубке Стэнли, отметившись в одной из них результативным пасом.

Первый матч в НХЛ провел нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк, который не сумел отметиться голевыми действиями. Российский форвард перешел в клуб в мае.

Для команд эта игра стала первой в сезоне. Следующие матчи они проведут в ночь на 12 октября по московскому времени - "Каролина" примет "Филадельфию", "Нью-Джерси" встретится на выезде с "Тампой".

В другом матче игрового дня "Монреаль" обыграл в гостях "Детройт" (5:1), одержав первую победу в сезоне. Первым набранным очком в регулярном чемпионате отметился российский нападающий Иван Демидов, сделавший результативный пас.