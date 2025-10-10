Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортНХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Куликов получил травму на старте сезона

Защитник повредил руку, неудачно произведя силовой прием
Редакция сайта ТАСС
04:34

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов

© Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Флориды" Дмитрий Куликов досрочно завершил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии".

Игрок покинул площадку в середине второго периода, неудачно ударившись об борт после силового приема против соперника в нейтральной зоне. Россиянин держался за правую руку.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Флориды", которая одержала вторую победу подряд на старте сезона. Вратарь победившей команды Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20. Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков и защитник Егор Замула результативными действиями не отметились.

"Флорида" является победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли. Команда начала сезон без капитана, поскольку нападающий Александр Барков получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки во время тренировки перед стартом регулярного чемпионата. Срок восстановления займет до девяти месяцев. Также начало сезона из-за повреждения пропускает форвард Мэттью Ткачук.

Следующие матчи команды проведут в ночь на 12 октября по московскому времени - "Флорида" примет "Оттаву", "Филадельфия" сыграет в гостях против "Каролины". 

НХЛ