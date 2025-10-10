Двукратный обладатель Кубка Стэнли Куликов получил травму на старте сезона

Защитник повредил руку, неудачно произведя силовой прием

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов © Carmen Mandato/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Флориды" Дмитрий Куликов досрочно завершил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии".

Игрок покинул площадку в середине второго периода, неудачно ударившись об борт после силового приема против соперника в нейтральной зоне. Россиянин держался за правую руку.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Флориды", которая одержала вторую победу подряд на старте сезона. Вратарь победившей команды Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 20. Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков и защитник Егор Замула результативными действиями не отметились.

"Флорида" является победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли. Команда начала сезон без капитана, поскольку нападающий Александр Барков получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки во время тренировки перед стартом регулярного чемпионата. Срок восстановления займет до девяти месяцев. Также начало сезона из-за повреждения пропускает форвард Мэттью Ткачук.

Следующие матчи команды проведут в ночь на 12 октября по московскому времени - "Флорида" примет "Оттаву", "Филадельфия" сыграет в гостях против "Каролины".