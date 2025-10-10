Чемпиона НБА Пола Пирса арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Экс-игрока обнаружили спящим за рулем автомобиля, стоявшего посреди дороги

Редакция сайта ТАСС

Пол Пирс © Jeff Schear/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс арестован в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, Пирса обнаружили спящим за рулем автомобиля, стоявшего посреди дороги на шоссе в долине Сан-Фернандо. Полицейские отметили у бывшего баскетболиста признаки алкогольного опьянения.

Пирсу 47 лет. Он является чемпионом НБА в составе "Бостона" (2008), за который играл на протяжении 15 лет (1998-2013). Его признали лучшим игроком победной финальной серии плей-офф. Позднее американец также выступал в составе "Бруклина", "Вашингтона" и "Лос-Анджелес Клипперс". Пирс 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА, он завершил карьеру в 2017 году.