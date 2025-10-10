Реклама на ТАСС
Янчук считает, что Даниил Медведев может выиграть турнир ATP в Шанхае

Заслуженный тренер России отметил, что теннисист набрал хорошую форму
05:00

Даниил Медведев

© Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев может стать победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

10 октября Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира.

"Медведев набрал хорошую форму, он снова играет очень надежно, его трудно пробить. В отсутствие двух лидеров он вполне может дойти до финала и выиграть турнир. По классу он мало кому уступает, а спад у таких игроков бесконечно длиться не может", - сказал Янчук.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер. 

