Дорофеев упрочил лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ

В активе форварда "Вегаса" четыре шайбы в двух матчах

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сан-Хосе".

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу "Вегаса". Дорофеев забил второй гол команды. В первой игре сезона российский форвард оформил хет-трик, с четырьмя шайбами он лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

У проигравших дважды ассистировал партнерам Шакир Мухамадуллин, одну результативную передачу сделал Дмитрий Орлов. Российские защитники вместе поучаствовали в третьем голе команды.

Следующие матчи команды проведут в ночь на 12 октября по московскому времени - "Вегас" сыграет в гостях против "Сиэтла", "Сан-Хосе" примет "Анахайм".

В другом матче игрового дня "Коламбус" на выезде проиграл "Нэшвиллу" (1:2), несмотря на гол российского нападающего Дмитрия Воронкова.