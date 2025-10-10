Российские гимнасты отправятся на чемпионат мира 13 октября

Соревнования пройдут в Индонезии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская команда по спортивной гимнастике вылетит в Индонезию на чемпионат мира 13 октября. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной.

"Команда вылетит в Джакарту днем 13 октября с пересадкой в Абу-Даби, - рассказал собеседник ТАСС. - Утром 14 октября спортсмены приземлятся в Джакарте".

По решению организаторов ЧМ-2025, 14 октября является официальным днем прибытия спортивных делегаций в Джакарту, 15 октября пройдут первые официальные тренировки. С 19 по 20 октября состоятся квалификационные соревнования у мужчин (россияне выйдут на помост 19 октября), с 20 по 21 октября - у женщин (россиянки стартуют 21 октября), 22 октября будет разыгран первый комплект медалей в многоборье у мужчин. Чемпионат мира завершится 25 октября.

Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионат мира в Джакарте заявлены Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Россияне и белорусы будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования тогда проходили в японском Китакюсю.