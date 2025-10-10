Вратаря "Рейнджерс" Шестеркина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер сыграл "на ноль" в матче с "Баффало"

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин и нападающий "Баффало" Джейсон Закер © AP Photo/ Adrian Kraus

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Шестеркин отразил 37 бросков в гостевом матче против "Баффало" (4:0) и первым из российских голкиперов сделал шатаут в нынешнем сезоне.

Второй звездой дня стал американский нападающий "Оттавы" Шейн Пинто, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в выездной игре с "Тампой" (5:4). Третьей звездой признали шведского вратаря "Миннесоты" Филипа Густавссона, совершившего 26 сейвов в гостевой игре против "Сент-Луиса" (5:0).