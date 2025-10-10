Хоккеист Кузнецов рассказал о ходе переговоров с "Металлургом"

Нападающий подписал контракт с командой до конца сезона

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Нападающий магнитогорского "Металлурга", обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов перешел в клуб из-за желания играть ближе к дому. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Металлург" объявил о переходе уроженца Челябинска Кузнецова 1 октября. 33-летний форвард подписал контракт до конца сезона.

"Созвонились, обсудили и обоюдно решили, - сказал Кузнецов. - У меня было огромное желание играть ближе к дому. После того как стало понятно, что в "Тракторе" я не нужен, никаких обид не было. Это спортивный принцип, все нормально. Поступило предложение от "Металлурга" - я сразу согласился".

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

С 2009 по 2014 год Кузнецов выступал за челябинский "Трактор". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина. В прошлом сезоне форвард выступал за петербургский СКА.