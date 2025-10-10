Ильдар Ахметзянов возглавил "Оренбург"

На посту главного тренера он сменил боснийца Владимира Слишковича

Футболисты "Оренбурга" © Пресс-служба ФК "Оренбург"/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Ильдар Ахметзянов стал главным тренером футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этом посту Ахметзянов сменил боснийца Владимира Слишковича, который был уволен 5 октября. Сроки контракта не разглашаются.

Ахметзянову 41 год, на протяжении всей тренерской карьеры, которую начал в 2017 году, он работал в "Камазе" из Набережных Челнов. Будучи футболистом, Ахметзянов защищал цвета "Камаза", нижнекамского "Нефтехимика", пермского "Амкара", новосибирской "Сибири", краснодарской "Кубани" и "Спартака" из подмосковного города Щелково.

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету команды 7 очков в 11 матчах.