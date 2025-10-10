Кузнецов назвал тренера Разина главным фактором перехода в "Металлург"

Хоккеист подписал контракт с клубом до конца сезона

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов назвал главного тренера магнитогорского "Металлурга" Андрея Разина главным фактором перехода в хоккейный клуб. Об этом он сообщил "Спорт-Экспрессу".

"Металлург" объявил о переходе 33-летнего Кузнецова 1 октября. Нападающий подписал контракт до конца сезона.

"Это [Андрей Разин] и есть главный фактор, почему я здесь. То, что я вижу, - он заставляет всех играть и в атаке, и обороне. Никаких выбросов шайбы, все на партнера", - сказал Кузнецов.

"Есть чувство, что Андрей Владимирович многое почерпнул у Валерия Константиновича Белоусова. Возможно, я ошибаюсь, но ощущение такое есть. Хочется прочувствовать тот хоккей, который был в "Тракторе", - когда партнера нужно искать передачей, а не просто выбрасывать шайбу", - добавил он.