Канадский игрок "Шанхая" Вагнер не думал о политике, когда переезжал в РФ

Китайский клуб в настоящее время базируется в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Нападающий "Шанхай Дрэгонс" Остин Вагнер не думал о политике, когда переходил в клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 28-летний канадец рассказал ТАСС.

"Я не имею никакого отношения к политике и не имею никакого мнения по этому поводу, - сказал он. - Я здесь просто для того, чтобы играть в хоккей, и наслаждаться тем, что может предложить Россия. Мне, конечно, все нравится, я знаю многих ребят, которые здесь играли. Просто быть здесь, общаться с ребятами - это здорово. Так что, знаете, моя реакция - отличная. Я хотел приехать, но был взволнован".

Вагнер подписал контракт с "Шанхаем" до конца сезона-2025/26. В трех матчах в составе китайского клуба канадский нападающий забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Ранее Вагнер выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" и "Чикаго".