Кузнецов сам отказался от варианта с возвращением в НХЛ

До конца сезона форвард будет выступать за "Металлург"

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © Bruce Bennett/ Getty Images

ТАСС, 10 октября. Обладатель Кубка Стэнли российский нападающий Евгений Кузнецов имел возможность вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), но сам выбрал решение продолжить карьеру в России. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

1 октября о подписании контракта с 33-летним Кузнецовым до конца сезона объявил магнитогорский "Металлург".

"Да нет, мне всего 33, - ответил Кузнецов на вопрос, посещали ли его мысли о завершении игровой карьеры. - Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ. Просто я сам не захотел туда возвращаться. Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются. И я хочу не им что-то доказывать, а порадовать родных и близких хорошим сезоном. Поэтому не хотел далеко уезжать - хотел быть рядом, чтобы родители, дети, жена, может, даже бабушка могли приходить на игры".

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину".