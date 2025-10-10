Паралимпийцы РФ выступят на ЧМ по пауэрлифтингу под своим флагом спустя 6 лет

Турнир пройдет в Каире с 11 по 18 октября

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Египте под флагом страны после шестилетнего перерыва. Последний раз они выходили на помост в форме сборной на ЧМ-2019 в Казахстане.

Чемпионат мира пройдет в Каире с 11 по 18 октября. В состав сборной России вошли 24 спортсмена, среди которых двукратная паралимпийская чемпионка Тамара Подпальная, призеры Паралимпийских игр Владимир Балынец, Вера Муратова, Владимир Кривуля и Айрат Закиев, а также чемпионы и призеры мировых и европейских первенств.

"Сложно что-то спрогнозировать по результатам, до последнего момента было непонятно, поедем или нет, - рассказал ТАСС старший тренер сборной России по пауэрлифтингу спорта лиц с ПОДА Дмитрий Красильников. - Но теперь мы едем, и даже со своим флагом и гимном - это, конечно, хорошая для всех нас новость, которая приободряет ребят. Не могу сказать, что все наши лидеры сейчас в идеальной готовности. Однако уже само участие в чемпионате мира - это шаг вперед".

На чемпионате мира - 2019, который проходил в Астане, сборная России заняла пятое место в неофициальном командном зачете, завоевав две золотые и две бронзовые награды, первыми тогда были китайцы (7-8-1), вторыми - нигерийцы (3-3-2), третьими - представители Ирана (3-3-1). На ЧМ-2021 в Грузии россияне из-за наложенных Спортивным арбитражным судом санкций выступали под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР) и заняли 11-е общекомандное место (0-3-3), а мировое первенство 2023 года в ОАЭ и вовсе проходило без российских паралимпийцев, отстраненных от мирового спорта по решению Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Ребята обещали выступить достойно"

"Пауэрлифтинг вообще у нас ущемленный вид спорта, - рассказал ТАСС президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. - Международный паралимпийский комитет определил очень жесткие критерии отбора на свои Игры, нужно обязательно участвовать в трех чемпионатах мира, поэтому наши ребята давно находятся вне всяких списков. И, конечно, для них этот чемпионат мира, в общем-то, знаковый".

"Они первые, кто сегодня едет с флагом, с гимном, с соответствующей экипировкой. Я ребят в Домодедово провожал, счастья немерено у них, что они первые, наконец-то они едут. Они обещают выступать достойно на чемпионате мира. Будем болеть, переживать за них. И ждать гимна России", - заключил глава ПКР.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи МПК в Сеуле проголосовали за восстановление полноценного членства Паралимпийского комитета России в организации. Российские паралимпийцы после этого получили возможность выступать с флагом и гимном страны и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать россиян до соревнований. Членство России и Белоруссии было частично приостановлено на генеральной ассамблее в 2023 году. Также на генассамблее было принято решение о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, и в Паралимпийских летних играх в Париже в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.