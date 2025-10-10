Мать пропавшего пловца Свечникова хочет отправиться на место его поисков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова Галина Свечникова хочет отправиться на место его поисков. Об этом она рассказала ТАСС.

"Мы ждем результатов поисков. Очень хотим сами поехать в Турцию, где идут его поиски. Ждем встречи с адвокатом", - сказала Свечникова.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.