Мать пропавшего пловца Свечникова хочет отправиться на место его поисков
Редакция сайта ТАСС
11:41
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова Галина Свечникова хочет отправиться на место его поисков. Об этом она рассказала ТАСС.
"Мы ждем результатов поисков. Очень хотим сами поехать в Турцию, где идут его поиски. Ждем встречи с адвокатом", - сказала Свечникова.
29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.