Матч Даниила Медведева на "Мастерсе" в Шанхае был прерван из-за болельщицы

Причиной стали крики со стороны зрительницы

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 10 октября. /ТАСС/. Матч четвертьфинальной стадии турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минауром был прерван по ходу первого сета из-за поведения одной из болельщиц. Об этом сообщила газета Daily Express.

При счете 4:2 в пользу Медведева на подаче его соперника игра была приостановлена, чтобы вывести женщину с трибун. Причиной для этого стали крики со стороны зрительницы. Игра возобновилась через несколько минут.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.