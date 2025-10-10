ЦСКА продлил контракт с футболистом Мойзесом

Соглашение рассчитано до 2029 года

Редакция сайта ТАСС

Мойзес © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с защитником Мойзесом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29.

Мойзесу 30 лет. Он выступает за ЦСКА с лета 2022 года, проведя за команду 124 матча в различных турнирах, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами. Вместе с армейцами защитник стал двукратным обладателем Кубка России (2023, 2025) и победителем суперкубка страны (2025).