Кузнецов объяснил причины, по которым СКА расторг с ним контракт

Нападающий выступал за петербургскую команду с лета 2024 по апрель 2025 года

Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Руководство петербургского хоккейного клуба СКА расторгло контракт с российским нападающим Евгением Кузнецовым из-за невыполнения поставленной перед командой задачи и личных неудач спортсмена. Такое мнение Кузнецов высказал "Спорт-Экспрессу".

Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА в конце июля 2024 года, о расторжении соглашения было объявлено в апреле.

"Коллектив был хороший, скандалов тоже не было, просто с декабря все пошло не так: две травмы, потом плей-офф скомканный, - сказал Кузнецов. - Задачу не выполнили, поэтому пошла такая реакция у руководства".

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провел 39 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 25 голевых передач. В шести играх плей-офф нападающий отметился голом и двумя результативными пасами. СКА в серии первого раунда плей-офф со счетом 2-4 уступил московскому "Динамо".

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину".