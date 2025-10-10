Писарский обжалует увеличение срока отстранения в апелляционном комитете РФС

В пятницу РФС увеличил дисквалификацию футболиста на четыре месяца за то, что он принял прямое участие в пари в букмекерской конторе

Владимир Писарский © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболист Владимир Писарский намерен обжаловать решение об увеличении срока своей дисквалификации в апелляционном комитете Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил юрист игрока Антон Смирнов.

В пятницу было объявлено, что комитет по этике РФС принял решение об увеличении срока отстранения Писарского на четыре месяца. Решение принято на основании того, что Писарский занимался ставками на результат футбольных матчей в одной из российских букмекерских контор, будучи субъектом российского футбола, что запрещено регламентом по этике. До этого 3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно, после чего "Крылья Советов", за которые он играл, 16 июля расторгли с ним контракт.

"Мы это будем обжаловать в апелляционном комитете РФС, потом в Спортивном арбитражном суде. Сначала надо запросить полный текст, дождаться его получения и потом в течение трех дней обжаловать этот полный текст", - сказал Смирнов.

Юрист отметил, что апелляция будет подана, так как Писарский не участвовал в азартной игре. "Ему был предоставлен фрибет - это бесплатный пари, а совершение бесплатного пари не является совершением обычного пари. Обычное пари является разновидностью одной из азартных игр, и чтобы это считалось азартной игрой, оно должно быть основано на риске с потенциальным выигрышем. Ты заключаешь с организатором азартной игры соглашение, основанное на риске, т. е. пополняешь свой баланс на интерактивную ставку. Эта ставка - это пополнение баланса с помощью электронных средств. Люди говорят, что Владимир совершил ставку, а нас обвиняли именно в этом. Ставка и интерактивная ставка - это пополнение баланса, а не совершение пари. А он баланс не пополнял ни своими деньгами, ни одним рублем. Там был фрибет в рамках акции", - пояснил Смирнов.

"Результат фрибета 420 единиц, а для того, чтобы эти деньги считались выигрышем, нужно пополнить свой баланс. Это прописано в законе, условиях букмекера про акцию бесплатного пари, что это не основано на риске. Мы на всю эту правовую базу сослались, считаем, что нет никаких нарушений Писарского вообще. Люди просто не читают законы и не желают знакомиться с базисными нормами, понятиями, терминами. Это просто преследование одного человека, фактически они хотят, чтобы человек закончил карьеру. Такая вот месть у них", - добавил он.