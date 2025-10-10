Реклама на ТАСС
"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Редакция сайта ТАСС
18:44

Игроки "Спартака"

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (33-я минута) и Лукас Локхарт (45). У проигравших отличился Денис Ян (48).

"Спартак" одержал четвертую победу в пяти последних матчах КХЛ. Команда располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах. "Салават Юлаев" потерпел второе поражение подряд, уфимцы набрали 8 очков в 12 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 15 октября в гостях сыграет против хабаровского "Амура", "Салават Юлаев" днем ранее примет казанский "Ак Барс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Спартак"14601120442-4217
3"Торпедо"15530010640-4017
4"Динамо" М13314100439-3817
5"Шанхай Дрэгонс"12520110336-3216
6"Динамо" Мн12511110334-2816
7"Северсталь"13700000636-3014
8ЦСКА13600200538-3814
9СКА13410030537-3813
10"Лада"14400110829-5310
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"14911110156-3224
2"Автомобилист"15811010448-3421
3"Авангард"13711000445-3218
4"Трактор"14420220440-4516
5"Ак Барс"13700100535-3915
6"Нефтехимик"14610000735-4114
7"Барыс"14311120633-3913
8"Амур"13500200626-3112
9"Адмирал"11311200426-2912
10"Сибирь"12104000724-3310
11"Салават Юлаев"12210110726-378

  

