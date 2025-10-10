"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Спартака" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (33-я минута) и Лукас Локхарт (45). У проигравших отличился Денис Ян (48).

"Спартак" одержал четвертую победу в пяти последних матчах КХЛ. Команда располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах. "Салават Юлаев" потерпел второе поражение подряд, уфимцы набрали 8 очков в 12 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Спартак" 15 октября в гостях сыграет против хабаровского "Амура", "Салават Юлаев" днем ранее примет казанский "Ак Барс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Спартак" 14 6 0 1 1 2 0 4 42-42 17 3 "Торпедо" 15 5 3 0 0 1 0 6 40-40 17 4 "Динамо" М 13 3 1 4 1 0 0 4 39-38 17 5 "Шанхай Дрэгонс" 12 5 2 0 1 1 0 3 36-32 16 6 "Динамо" Мн 12 5 1 1 1 1 0 3 34-28 16 7 "Северсталь" 13 7 0 0 0 0 0 6 36-30 14 8 ЦСКА 13 6 0 0 2 0 0 5 38-38 14 9 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 10 "Лада" 14 4 0 0 1 1 0 8 29-53 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9