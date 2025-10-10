"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (33-я минута) и Лукас Локхарт (45). У проигравших отличился Денис Ян (48).
"Спартак" одержал четвертую победу в пяти последних матчах КХЛ. Команда располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах. "Салават Юлаев" потерпел второе поражение подряд, уфимцы набрали 8 очков в 12 встречах и занимают последнее, 11-е место на Востоке.
В следующем матче "Спартак" 15 октября в гостях сыграет против хабаровского "Амура", "Салават Юлаев" днем ранее примет казанский "Ак Барс".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Спартак"
|14
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|42-42
|17
|3
|"Торпедо"
|15
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|40-40
|17
|4
|"Динамо" М
|13
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|4
|39-38
|17
|5
|"Шанхай Дрэгонс"
|12
|5
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|36-32
|16
|6
|"Динамо" Мн
|12
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|34-28
|16
|7
|"Северсталь"
|13
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|36-30
|14
|8
|ЦСКА
|13
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|38-38
|14
|9
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|10
|"Лада"
|14
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|29-53
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|14
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|56-32
|24
|2
|"Автомобилист"
|15
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|48-34
|21
|3
|"Авангард"
|13
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|45-32
|18
|4
|"Трактор"
|14
|4
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|40-45
|16
|5
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|6
|"Нефтехимик"
|14
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|35-41
|14
|7
|"Барыс"
|14
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|6
|33-39
|13
|8
|"Амур"
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|26-31
|12
|9
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|10
|"Сибирь"
|12
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|7
|24-33
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|12
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|26-37
|8