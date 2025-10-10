Вратарь ПСЖ Сафонов досрочно не завершит сбор после игры с иранцами

Голкипер принял участие в матче сборных России и Ирана, который прошел в пятницу

Вратарь сборной России Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не завершит сбор национальной команды России досрочно после матча с иранцами. Об этом он рассказал журналистам.

Сафонов сыграл в матче с командой Ирана (2:1) в пятницу. Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

"Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли, чувствовалось, что мы играли дома, - сказал Сафонов. - Все получили огромное удовольствие от поддержки. Результат изменился по сравнению с прошлым матчем с Ираном в 2023 году, потому что поддержка чувствовалась. Мне сказали, что был рекорд посещаемости. Прекрасная поддержка".

"Что касается моей игры за долгое время, то оцениваю на супер. Я доволен, супер. Я не сразу поеду во Францию. Будем смотреть, кто готовится ко второму матчу. Досрочно сбор не завершу", - добавил он.

14 октября сборная России на "ВТБ-Арене" сыграет с командой Боливии.