Карпин оценил состояние Мелехина после столкновения в матче с иранцами

Защитник сборной России получил повреждение в матче с командой Ирана

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник сборной Ирана Саман Годдос и защитник сборной России Виктор Мелехин © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России Виктор Мелехин не получил серьезной травмы в результате столкновения с футболистом команды Ирана. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Мелехин получил повреждение во втором тайме товарищеского матча. Игра прошла в Волгограде и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

"Нормальное [состояние]. Страшное [столкновение], тянет на красную [карточку]. Ухо разорвано", - сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе "Динамо", начало - в 20:00 мск.