Карпин оценил состояние Мелехина после столкновения в матче с иранцами
Редакция сайта ТАСС
21:04
ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России Виктор Мелехин не получил серьезной травмы в результате столкновения с футболистом команды Ирана. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Мелехин получил повреждение во втором тайме товарищеского матча. Игра прошла в Волгограде и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.
"Нормальное [состояние]. Страшное [столкновение], тянет на красную [карточку]. Ухо разорвано", - сказал Карпин.
Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет в Москве на домашнем стадионе "Динамо", начало - в 20:00 мск.