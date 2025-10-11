Кузнецов считает, что Демидову по силам набрать 100 очков в сезоне НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли 2018 года назвал игрока "Монреаля" трудолюбивым хоккеистом

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © AP Photo/ Nick Wass

ТАСС, 11 октября. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов способен достигнуть отметки в 100 очков за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов, который играл вместе с Демидовым за петербургский СКА в прошлом сезоне.

О переходе Демидова в "Монреаль" стало известно в апреле. На старте сезона-2025/26 россиянин сделал результативную передачу в двух матчах.

"Из трудолюбия, - ответил Кузнецов на вопрос о том, из чего сложился прорыв Демидова в прошлом сезоне. - Он сумасшедший трудяга. Люди думают: тебе дано от бога, но он столько времени тренируется - это достойно уважения. Даже этим летом он работал по два-три раза в день. Не удивлюсь, если он наберет 80-100 очков в сезоне, это его планка. У него все есть - техника, катание, сумасшедшее мышление. Ваня - один из немногих игроков за последние 10 лет, который понимал, что я делаю, а я понимал, что делает он".

Демидову 19 лет. Он был выбран "Монреалем" под пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. В регулярном чемпионате сезона-2024/25 Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 65 матчей, в которых набрал 49 очков (19 заброшенных шайб + 30 результативных передач), став лучшим бомбардиром команды. В серии первого раунда плей-офф с московским "Динамо" СКА уступил со счетом 2-4. В шести матчах Демидов забросил три шайбы и сделал два результативных паса.