ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вылетела из Волгограда в Москву, где проведет второй товарищеский матч в октябре. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Работа аэропорта в Волгограде была временно приостановлена, ограничения действовали с 21:00 мск 10 октября до 07:00 мск 11 октября.

10 октября сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче (2:1), который прошел в Волгограде. Следующую встречу российская команда проведет 14 октября. Ее соперником станет сборная Боливии. Игра пройдет на домашнем стадионе московского "Динамо".