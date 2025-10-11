Гуляев продолжает ждать визу для посещения отбора шорт-трекистов на Игры

Соревнования пройдут 16-19 октября

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев продолжает ждать визу в Канаду на этап Мирового тура по шорт-треку, который является отбором на Олимпийские игры. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее глава федерации сообщал, что должен был получить визу в начале октября.

"Запросили дополнительные документы. Все предоставил. Жду", - сказал Гуляев.

Второй этап Мирового тура по шорт-треку пройдет 16-19 октября в канадском Монреале. Россияне Алена Крылова, Анна Матвеева, Елена Серегина, Даниил Николаев и Иван Посашков выступят в турнире в нейтральном статусе.