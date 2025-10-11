Клебо считает, что допуск российских лыжников сделает соревнования интереснее

Спортсмен отметил, что скучает по соперничеству с россиянами

Йоханнес Клебо © Christophe Pallot/ Agence Zoom/ Getty Images

ТАСС, 11 октября. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо уверен в увеличении напряженности и зрелищности соревнований после допуска до них спортсменов из России. Комментарий Клебо приводит телеканал SVT.

Ранее Клебо заявил, что не задумывался о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года, если к ним допустят спортсменов из России.

"Это сделало бы соревнования конкурентнее, а значит - интереснее, - сказал Клебо. - Для спорта такой расклад хорош".

Норвежский лыжник отметил, что скучает по соревнованиям с россиянами. "Я по-прежнему считаю, что им не следует соревноваться [из-за ситуации на Украине], но в то же время скучаю по нашим соревнованиям и дуэлям", - заключил он.

28 сентября телеканал TV2 сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была настроена положительно в вопросе допуска российских спортсменов до участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры, однако единого мнения по этому вопросу среди членов совета организации не было. Отмечается, что если и в октябре у членов совета не будет единого мнения, то данный вопрос может быть решен голосованием. Положительное решение позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен 21 октября.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.