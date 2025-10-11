"Сокол" сообщил о переносе начала матча Первой лиги с "Уфой" на час вперед

Уфимская команда прибыла в Саратов рано утром в день игры

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Начало матча 14-го тура Лиги Пари (Первая лига) между саратовским "Соколом" и "Уфой" отложено на час. Об этом сообщила пресс-служба "Сокола".

Изначально игра должна была начаться в 14:00 мск.

11 октября "Уфа" сообщила, что отправилась на игру против "Сокола" с пересадкой в Москве, но из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменен. В связи с этим самолет сел в Самаре, где команда провела ночь. В Саратов "Уфа" добралась только утром в день игры.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками, "Сокол" идет 16-м, набрав 9 очков.