Джокович проиграл 204-й ракетке мира в полуфинале "Мастерса" в Шанхае

Монегаск Валантен Вашро в финале сыграет с победителем матча Даниил Медведев - Артур Риндеркнеш

Новак Джокович © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович уступил представителю Монако Валантену Вашро в полуфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу монегаска, попавшего в основную сетку соревнования благодаря победе в квалификации. Джокович был посеян на турнире под 4-м номером. По ходу первого сета серб вызывал врача.

В финале Вашро сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым (16-й номер посева) и французом Артуром Риндеркнешом (без номера посева), которые проведут игру позднее в субботу. Финальная игра запланирована на воскресенье.

Джоковичу 38 лет, он занимает 5-е место в рейтинге ATP. На его счету 100 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира (428).

Вашро 26 лет, он располагается на 204-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист лишь раз играл в основной сетке - на Открытом чемпионате Франции 2024 года, проиграв в первом круге.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл Джоковича.