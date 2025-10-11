Фигуристы Кагановская и Некрасов внесли изменения в короткую программу

Спортсмены отметили, что программу теперь исполнять удобнее и интереснее

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Победители финала российской серии Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов внесли изменения в короткую программу после контрольных прокатов. Об этом фигуристы рассказали журналистам на турнире Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

"Мы тут катались не то что намного, но как минимум лучше [чем на контрольных прокатах]. Мы внесли некоторые изменения в нашу программу, теперь ее стало катать удобнее, еще прикольнее, еще больше нравится", - рассказала Кагановская.

Фигуристы отметили, что ради выступлений, стартующих в полдень, им пришлось встать около четырех часов ночи и приехать на тренировку к семи утра. "С утра вроде проснулся, а вроде и нет - я встал где-то в 4:30, Вася - в 3:45, чтобы накраситься", - сказал Некрасов.

"Тренировка в семь утра. Нам не привыкать. Мне намного удобнее, когда я уже с утра полностью собранная иду на тренировку, чтобы потом не тратить после нее время, чтобы привести себя в порядок к соревнованиям, - пояснила Кагановская. - У Максима теперь теперь тоже "смоки айс" (техника макияжа, создающая дымку вокруг глаз - прим. ТАСС), решили попробовать что-то новое. Поняли по видео на контрольных прокатах, что он немножечко светленький, как будто в полуобморочном состоянии. Поняли, что это надо как-то исправлять".

Контрольные прокаты прошли в Санкт-Петербурге 27-28 сентября.