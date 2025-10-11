Фигуристка Гущина выступит на этапах Гран-при в Магнитогорске и Москве

Спортсменка отметила, что ей нравится ее новая короткая программа

Редакция сайта ТАСС

Ксения Гущина © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Гущина выступит на этапах российской серии Гран-при в Магнитогорске и Москве. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Гущина открыла на турнире программу одиночниц.

"Приятно выступать в академии. И снова первый стартовый номер - у меня, видимо, с контрольных прокатов какое-то везение. На сегодняшний день я выступлением довольна. Впереди у меня этапы Гран-при в Магнитогорске и Москве", - рассказала Гущина.

Комментируя новую программу, фигуристка отметила: "Мне нравzтся этот стиль, вся программа и ощущения в ней. Первая часть - на музыку Big Spender, вторая - Smooth Criminal. Эту программу ставил Артем Федорченко. Мы еще в прошлом году с ним работали - он ставил мне короткую программу".