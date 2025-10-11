Indykaila News: "Аль-Хиляль" вступил в переговоры с "Реалом" по Винисиусу

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за футболиста €345 млн

Футболист "Реала" Винисиус © Angel Martinez/ Getty Images

ТАСС, 11 октября. Руководство футбольного клуба "Аль-Хиляль" вступило в переговоры с испанским "Реалом" по переходу бразильского нападающего Винисиуса. Об этом сообщил портал Indykaila News.

По информации источника, "Аль-Хихяль" готов предложить "Реалу" 300 млн фунтов стерлингов (€345 млн) за трансфер футболиста, если стороны окончательно решат не продлевать контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Переход Винисиуса может стать самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордным является трансфер бразильского нападающего Неймара из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года за €222 млн.

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года. За команду бразилец провел 332 матча в различных турнирах, в которых отметился 111 забитыми мячами и 87 голевыми передачами. В составе мадридского клуба футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз - кубок страны, по два раза стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.