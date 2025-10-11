Семин считает, что Глушаков оставил яркий след в футболе

11 октября Глушаков проведет прощальный матч

Юрий Семин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион России 2017 года в составе "Спартака" Денис Глушаков оставил яркий след в отечественном футболе. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"Окончание карьеры - это часть жизни футболиста. Денис оставил след яркого игрока в "Локомотиве" и "Спартаке". Сегодня он правильно делает, что прощается с болельщиками. Он знает футбол, и такие люди нужны нашему футболу для того, чтобы он развивался. Он был ярким игроком, великолепно отдавал длинные передачи, много работал на поле", - сказал Семин.

"Он ведущий игрок, у него есть своя жизненная и футбольная позиция. Есть тактика, командные задания, но он всегда что-то новое делал", - добавил специалист.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.