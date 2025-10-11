Денис Глушаков видит себя тренером в будущем

11 октября пройдет прощальный матч футболиста

Редакция сайта ТАСС

Денис Глушаков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион России 2017 года в составе "Спартака" Денис Глушаков в будущем видит себя тренером или футбольным функционером. Об этом он рассказал журналистам.

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова.

"Такие матчи бывают не у всех. "Спартак" и "Локомотив" для меня родные команды, - сказал Глушаков. - Одна дала мне свет, с другой я выиграл чемпионство. Сложно сказать, что было самым ярким, я многое помню: первый выход на поле, голы, чемпионство, чемпионаты мира и Европы".

"У меня есть лицензия тренера категории А. Я не убил в себе футболиста. Мне кажется, надо поработать с детьми или в команде с опытным тренером. Тренировать "Спартак" или "Локомотив" я не готов, но вижу себя тренером или функционером", - добавил он.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.