Лидер Первой лиги костромской "Спартак" продлил серию без поражений до 13 игр

В 14-м туре команда сыграла вничью с "Камазом"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ТАСС, 11 октября. Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Камазом" из Набережных Челнов со счетом 1:1 в матче 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Костроме.

В составе "Спартака" гол забил Александр Саплинов, реализовавший пенальти. У "Камаза" отличился Руслан Апеков. Клуб из Набережных Челнов провел первый матч после смены главного тренера - вместо ушедшего в "Оренбург" Ильдара Ахметзянова команду возглавил Антон Хазов, ранее входивший в тренерский штаб "Пари Нижний Новгород".

"Спартак" продлил беспроигрышную серию в Первой лиге до 13 матчей. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 29 очков. "Камаз" с 23 очками занимает четвертое место.

Следующий матч "Спартак" проведет на выезде с красноярским "Енисеем", "Камаз" примет московскую "Родину". Встречи пройдут 19 октября.