Бывшие футболисты "Локомотива" победили в прощальном матче Глушакова

За другую команду играли экс-футболисты "Спартака"

© Даниил Сорокин/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 11 октября. /ТАСС/. Бывшие футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли экс-игроков столичного "Спартака" в прощальном матче Дениса Глушакова. Встреча прошла на "Арене-Химки".

Мяч забил Динияр Билялетдинов, реализовав пенальти.

Глушаков провел по тайму за "Локомотив" и "Спартак". В матче также приняли участие олимпийские чемпионы легкоатлет Юрий Борзаковский, фигурист Евгений Плющенко, лыжник Александр Легков и гимнаст Никита Нагорный.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", "Спартак", "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.